Granskinga av Mattilsynet kan koste 1,1 millionar kroner

19. juni bad Stortinget regjeringa om å setje i verk ei uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsverksemd innanfor både grøn og blå sektor. No er oppdraget kunngjort av Landsbruks- og matdepartementet – med ei øvre kostnadsramme på 1,1 millionar kroner, utan moms.

– Granskinga skal samanfattast i ein rapport, som skal beskrive forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsverksemd for dei undersøkte områda, gi ei risikovurdering av denne, utdjupe funna, og identifisere betringspunkt. Granskingsrapporten vil bli eit viktig dokument både for Mattilsynets vidare arbeid med å styrke kvaliteten på forvaltningspraksis, og for den vidare styringa til Landbruks- og matdepartementet av Mattilsynet, skriv departementet på nettsidene sine.

Dei oppgir at fristen for å levere inn tilbod er sett til 26. august, medan sjølve granskingsrapporten skal leverast innan 10. desember.

Rapporten frå juni i fjor inneheldt feilaktige opplysningar om pelsdyrfarmen til Per Olav Lauvås, og Mattilsynets direktør Harald Gjein trekte seg i kjølvatnet av saka.

Mattilsynets interne gransking viser at det vart gjort feil, men pelsdyrbonden seier til Nationen at han meiner rapporten er full av feil, og at han derfor ventar på den eksterne granskinga.

Politiet har òg sett i gang etterforsking av Mattilsynet i Region sør og vest.

