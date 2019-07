Økokrim gir millionbot etter ulovleg lagring av kompost

innenriks

I tillegg er fire personar tiltalte i saka, opplyser Økokrim i ei pressemelding.

Økokrim meiner kompost frå det interkommunale komposteringsanlegget Ivar på Hogstad i Sandnes vart ulovleg lagra i massedeponiet til Stangeland Maskin frå juli til oktober 2018. Avrenning frå komposthaugen førte i fjor haust til at yngel og gytefisk forsvann frå bekken på Hogstad. Grunnen var blomstring av lammehaler som oppstår i organisk forureina vatn.

Til NRK i fjor haust sa avdelingsleiar Audun Roalkvam i Ivar at lagringa var «ei mellomløysing som heldt på litt for lenge».

– Det er mogleg vi kunne ha gjort noko med det før, for slikt skal ikkje skje, sa avdelingsleiaren.

No er anlegget bøtelagt, og fire personar tiltalte for brot på forureiningslova sidan påbodet om at ferdig kompost skal lagrast innandørs på eigedommen til selskapet, er brote.

Saka mot Stangeland Maskin gjeld brot på plan- og bygningslova ved brot på reguleringsreglane for deponiet.

– Markert høgast bot til Stangeland Maskin kjem av at det er eit aksjeselskap med god økonomi, medan Ivar er eit interkommunalt selskap som blir drive etter sjølvkostprinsippet, skriv Økokrim i pressemeldinga.

Saka mot personane er ikkje fastsette enno, og selskapa har frist til 20. august med å ta stilling til førelegga.

