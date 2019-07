Vegvesenet bruker klimavennleg asfalt for å nå klimamål

innenriks

Vegvesenet har som mål å halvere CO2-utslepp frå drift og vedlikehald innan 2030, skriv Nationen.

– For første gong speler CO2-utslepp ei avgjerande rolle for kva for ein entreprenør som vinn anbodet om asfaltkontraktane, seier seksjonsleiar Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen Region midt.

Vegvesenet har inngått 71 kontraktar til ein samla verdi av 2,9 milliardar kroner for asfaltlegging i år, fordelt på 800 kilometer på riksvegane og 2.200 kilometer på fylkesvegane.

– Nokre av tiltaka for å redusere CO2-utslepp er å produsere asfalten ved lågare temperatur, meir klimavennlege fyringsmetodar ved asfaltproduksjon og gjenbruk av asfalt, seier Lunaas.

