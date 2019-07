Norske bedrifter kan løyse medisinmangel med eigenproduksjon

innenriks

– Vi kan kjøpe inn råvarer til dei viktigaste medisinane. Så kan vi vere klare til å lage medisinane sjølv dersom det blir mangel på dei, seier Leif Rune Skymoen i Curida til NRK.

Medisinprodusenten i Elverum meiner det både blir billegare og betre, fordi dei kan kjøpe inn råvarer i staden for ferdig medisin, og dessutan held råvarene seg lengre. Medisinane norske produsentar kan lage, kan ikkje vere verna av patent. Men det er òg her mangelen er størst i dag.

Skymoen i Curida foreslår at norske medisinprodusentar får pengar til å kjøpe råvarer og at dei stansar den vanlege produksjonen for å lage medisinane som trengst, dersom det oppstår ein mangelsituasjon. Han bereknar ei produksjonstid på to-tre veker før medisinen kan vere klar.

Dei siste åra har tilfelle av medisinmangel dobla seg kvart år, ifølgje VG. I fjor vart det meldt inn 684 mangeltilfelle til Legemiddelverket, og i år ligg vi an til ei dobling.

Helsedirektoratet skal levere ein rapport om norsk eigenproduksjon til hausten.

– Direktoratet skal òg sjå nærare på innkjøp av verkestoff og råvarer for produksjon av definerte legemiddel, svarer statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet i ein e-post til NRK.

