Nille har tapt 700 millionar kroner på to år

Dagens Næringsliv skriv at Nille hadde ei omsetning på 1,5 milliardar kroner og eit negativt resultat på 206 millionar kroner i 2018. Dei siste to åra er over 700 millionar kroner tapt.

– For oss er det snakk om å leve eller ikkje leve, seier Nille-toppsjef Kjersti Hobøl, som i fjor fekk jobben med å få lågpriskjede på beina igjen etter at DNB ufrivillig enda opp som eigar.

Nærare 40 personar har mista jobbane sine sidan ho overtok.

– Det verste er å seie opp folk. Vi har så mange flinke folk i organisasjonen. Men viss ikkje vi tar grep, så er det ingen som har jobb til slutt. Då ryk heile kjeda med 2.000 tilsette, seier Hobøl.

