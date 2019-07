Mann tiltalt for bankbedrageri for over 100 millionar kroner

innenriks

Opphavleg var fire personar sikta i to ulike saker, men i ei pressemelding måndag opplyser Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete at det er tatt ut tiltale berre mot éin av dei fire, men i begge sakene.

For dei andre sikta er sakene lagt bort – for to av desse på grunn av bevisstillinga, og for den siste som ikkje straffbart forhold.

Dokumentfalsk

Bedrageria som eigedomsinvestoren no er tiltalt for, gjeld låneopptak med sikkerheit i fast eigedom. Sakene har vore etterforska av Seksjon for etterforsking av økonomi, miljø og arbeidskriminalitet i Vest politidistrikt. Skatt Vest, og Økokrim har hjelpt til i etterforskinga.

«Tiltalene beskriver forhold som skal være begått i perioden frå 2011 til 2018 og gjeld utlån som samlet overstiger 100 millioner kroner. I tillegg til grove bedragerier gjeld tiltalene også flere tilfeller av dokumentfalsk og identitetskrenkelser, blant annet ved bruk av falske signaturer. Forfalskede dokumenter skal ifølge tiltalen ha vært brukt i stort omfang, i forbindelse med verdsetting av fast eiendom. Eiendommene har tjent som sikkerhet for låneopptakene», heiter det i pressemeldinga.

– Alvorleg

– Dette er ei alvorleg sak, både fordi det dreier seg om høge beløp med fare for store tap for bankane, og på grunn av det handlingsmønsteret som er beskrive i tiltalen, med utstrekt bruk av falske dokument og identitetskrenkingar, seier statsadvokat Kristine Herrebrøden.

Strafferamma for eitt grovt bedrageri er fengsel i 6 år. Når tiltalen gjeld fleire bedrageri, aukar strafferamma til det dobbelte.

– For resten av dei sikta i saka har eg, i tråd med innstillinga til politiet, konkludert med at det ikkje er tilstrekkelege bevis til å ta ut tiltale. Konklusjonen min bygger på ei samla vurdering av bevisa og etterforskingsresultatet i saka, opplyser Herrebrøden.

Vil ikkje kommentere

Advokat Erik Ulvesæter som er forsvararen til den tiltalte, vil overfor Bergens Tidende ikkje kommentere saka.

– Det er vanskeleg å kommentere noko no, for tiltaleavgjerda er ikkje offentleg før ho er forkynt for han. Det er ho ikkje, seier Ulvesæter.

Han er kritisk til at det har tatt to år å etterforske saka og at tiltalen kjem i ferietida. Politiet på si side seier at etterforskinga har vore svært omfattande og at det er ei av grunnane til at det har tatt tid.

