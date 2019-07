FNB-topp vil ikkje svare på spørsmål om kutt før valet

innenriks

Myrhol, som er ordførarkandidat i Stavanger, seier til NRK at partiet per dags dato ikkje veit kvar dei skal hente inn pengane. Han legg til at dei vil ha betre oversikt når rådmannen legg fram tala sine.

– Her spør du altså om svar på ting som ingen kan gi deg midt i juli, og definitivt ikkje i eit valår. Å svare på dette vil vere useriøst av oss, seier Myrhol til kanalen.

Valforskar Johannes Bergh seier på si side at det er heilt naturleg at spørsmål om kutt kjem før valet.

– Dei fleste ønsker i alle fall eit generelt svar på det spørsmålet, nettopp fordi at når ein tar bort ei inntektskjelde, oppstår spørsmål om korleis ein skal erstatte ho, seier Bergh.

I fjor henta bomstasjonane her i landet inn rundt 11 milliardar kroner. Fleire av bomprosjekta i Noreg er samarbeid mellom fleire kommunar, og også mellom kommune, fylke og stat.

