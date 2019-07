Forlenger kriseplanen for ambulansefly i nord

innenriks

Selskapet Babcock overtok ambulanseflytenesta i Noreg 1. juli, men dei to første vekene i juli inneber pålagt trening for besetningane i ambulanseflytenesta ved kvart vaktbyte.

Men treninga av besetninga tok lenger tid enn venta, og helseføretaket Luftambulansetenesta måtte dermed setje i verk fleire tiltak for å halde beredskapen oppe medan besetninga på ambulanseflya i nord gjennomfører treninga.

Alt skulle fungere normalt fredag 12. juli, men tidlegare denne veka skreiv VG at leiga av to jetfly er forlengt til 19. juli. Torsdag kom nyheita om at også avtalen med Forsvarets Bell-helikopter er stadfeste forlengt ut same periode.

– Vi ser no at tilgjengelegheita på ambulansefly som kan operere på kortbanar, er i betring. Men inntil beredskapen på ambulansefly har stabilisert seg på riktig nivå, vel vi å forlenge den mellombelse basen i Kirkenes ut 19. juli, seier administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord RHF i ei pressemelding.

Babcok har i tillegg leigd inn eit reservefly, eit jetfly og eit propellfly med svensk mannskap.

Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drive tenesta i 25 år.

