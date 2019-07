Foreldre sikta for livstruande vald mot elleve veker gammalt barn

innenriks

Barnet er no utanfor livsfare.

– Barnet er noko betre, men det kjem mest sannsynleg til å ha svært alvorlege hjerneskadar ut livet. Den livstruande situasjonen er over no, men den kan fort komme tilbake, seier politiinspektør Per Thomas Omholt i Søraust politidistrikt.

Til sjukehus i juni

Det elleve veker gamle barnet vart frakta til Ullevål sjukehus 15. juni i år, men saka har ikkje vore offentleg kjent før politiet innkalla til ein pressekonferanse om saka torsdag.

– Helsepersonell uttalte at skadane mest sannsynleg var påførte, seier politiinspektøren.

Dette førte til at politiet sette i gang etterforsking. Påtalemakta oppnemnde ein rettsmedisinar, og det er med bakgrunn i rapporten frå denne og den andre etterforskinga at dei meiner at barnet er påført skadane.

Foreldreparet vart arrestert 20. juni, men er lauslatne. Dei meiner at dei ikkje har hatt noko å gjere med det som har skjedd med barnet å gjere. Dei erkjenner inga straffskuld.

Kontaktforbod

Politiet har ikkje gitt mange opplysningar om dei, utover at dei er frå Hønefoss og at dei reknar dei som «eit vanleg foreldrepar». Politiet ønsker heller ikkje å seie om det er fleire barn i familien.

Paret er sikta etter straffelova paragraf 274 andre ledd, som omhandlar grov kroppsskade mot ein forsvarslaus person. Dei er pålagde kontaktforbod overfor barnet.

– Dei har fått nokre unntak frå dette kontaktforbodet fordi skadane ein periode var livstruande, og ein trudde barnet skulle døy. Så dei har hatt litt kontakt, med politiet til stades, seier politiinspektør Omholt.

Omdiskutert

Politiet jobbar ut frå tre hypotesar, der den første er at skadane er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadane er resultat av eit uhell. Den tredje er at dei alvorlege skadane har medisinske årsaker.

– Her kjem det med vasshovud inn, noko som det er ein del diskusjon om i fagmiljøa, seier Omholt.

Han trekker fram diskusjonen om den såkalla triaden, som består av blødingar under overflatehinna til hjernen, blødingar i augebotnen og hjerneskade – noko som har vorte brukt til å slå fast om det er sannsynleg at barnet er utsett for «shaken baby syndrom».

Forskarar har ein teori om at symptoma kan forvekslast med medfødt vasshovud.