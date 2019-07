innenriks

På Twitter opplyser politiet om at skadeomfanget er ukjent, men at det er frykt for personskade.

– Nødetatane er på veg, det er ein person som kanskje skal vere skadd. Det er alt vi veit per no, seier operasjonsleiar Thomas Holte i politiet i Møre og Romsdal til NTB.

110-sentralen i Møre og Romsdal skriv på Twitter at bussen ligg på sidan, men ingen er fastklemt.

