Bjørn Kjos takkar av: – Norwegian har liksom vore livet eg har levd

innenriks

– Norwegian har liksom vore livet eg har levd, utanom familien. Det har vore fantastisk artig å jobbe saman med så mykje ressurssterke folk, seier Kjos (72) til NTB.

Torsdag vart det klart at han forlèt sjefsstolen i selskapet han var med på å starte, og som har gjort han til ein av Noregs mest profilerte næringslivsleiarar.

Han skal halde fram i ei rådgivarrolle, men gler seg til å sleppe det operative ansvaret.

– Du lever jo alltid med at passasjerane skal fram. Dei skal fram i tide. Du vil alltid ha tekniske ting som skjer, som du må handtere. I verste fall, så går alle maxane på bakken. Du er ikkje av og på som CEO. Du er på. Det er ein jobb som går 24/7, seier Kjos, som innrømmer at det har vore mykje styr med Boeing 737 MAX-flya som vart sette på bakken tidlegare i år.

Ut på tur

Det første Kjos skal gjere no som noko av byrden er løfta bort, er å dra ut på seglferie «dit vinden fører» han. I tillegg skal han dyrke litteraturinteressa endå meir ein før, sjølv om kona allereie meiner han les «altfor mykje».

– Men eg skal tilbake igjen. Eg vil halde fram å jobbe i Norwegian og vere ein rådgivar. I den grad dei vil spørje meg om meiningar om ditt og datt, så vil eg vere tilgjengeleg for det, seier han.

Ein av dei viktigaste oppgåvene for Kjos i den nye rolla hans, blir å etablere eit nettverk for passasjersamarbeid med flyselskap i Asia og USA. På same måte som dei har gjort med det britiske flyselskapet EasyJet i Europa.

– No som eg ikkje har det operative ansvaret, vil eg få mykje meir tid til å jobbe med dei tinga som Norwegian kanskje vil ha meir forteneste av i framtida, seier Kjos.

Flyreiser for alle

Han er stolt over det han har fått til i åra i flyselskapet. Først som styreleiar frå 1993 til 1996 og deretter som konsernsjef sidan 2002.

– Vi har gjort noko for det norske folket først, og deretter for skandinavar, og så europearar, og så i andre verdsdelar. Folk treng ikkje vere rike for å fly. Det har liksom vore vår mission. Flyreiser og ferieturar skal vere tilgjengeleg for alle, ikkje berre dei rike, seier Kjos.

– Geir er ein ålreit fyr

Inntil vidare tar finansdirektør Geir Karlsen over som fungerande konsernsjef i Norwegian. Men Kjos er òg tydeleg på at han ønsker Karlsen som etterfølgjaren sin på lang sikt.

– Eg har null problem med å overlate roret til Geir. Han er ein veldig ålreit fyr og er beinhard til å jobbe 24/7 og har dei kvalitetane du bør ha for å jobbe i team, seier Kjos, men understrekar at det er opp til styret å ta den avgjerda.

Framleis sit den avtroppande sjefen med ein eigardel på rundt 20 prosent i selskapet saman med tidlegare styreleiar Bjørn Kise. Når det gjeld oppkjøpsrykta rundt selskapet, vil han ikkje låse seg i noka retning.

– Vi kjem til å følgje straumen saman med dei andre eigarane. Vi skal ikkje vere nokon soloryttarar der, seier han.

