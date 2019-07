Norske millionar til forsking på hiv-medisin for kvinner

innenriks

Universitetet i Oslo (UiO) skal leie forskinga og har saman med samarbeidspartnarane fått 19 millionar kroner frå Forskingsrådet. Forskinga vil vare i tre år.

– Dette er eit viktig arbeid, seier førsteamanuensis Jan Terje Andersen ved Det medisinske fakultetet til NTB.

– HIV-smitte er framleis eit gedigent problem globalt, og enkelte stader er det framleis ein epidemi. Det er eit komplisert virus, men vi lærer stadig meir om korleis det verkar. Det store målet er å utvikle ein breitt verkande vaksine. Fram til då må vi prøve å utvikle førebyggjande medisinar som hindrar smitte, held han fram.

Samarbeidspartnarane er International aids Vaccine Initiative (IAVI) i USA og Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) i India.

Skal vere billeg

Medisinen er basert på såkalla antistoff, og målet er at den skal vere billeg å framstille. Han skal kunne bli gitt med ei enkel sprøyte.

Ifølgje UiO kan den verne tusenvis av unge kvinner mot HIV-smitte. Eksisterande produkt som vernar mot smitte, fungerer betre på menn enn kvinner, noko som er ei stor utfordring ved førebygging av hiv i fattige land, spesielt sør for Sahara og i India.

Kvart år er det opptil 450.000 nye hiv-tilfelle blant unge kvinner sør for Sahara. I India blir 80.000 smitta kvart år.

Antistoff

Medisinen verkar ved at dei injiserte antistoffa bind seg til virus, slik at dei ikkje kan infisere, og slik blir smitte førebygd. Hiv muterer raskt, og antistoffa må derfor kunne binde til mange ulike variantar for å kunne gi breitt vern. Per no er over 200 ulike slike antistoff isolert.

Desse må testast, samanliknast og rangerast. Målet med prosjektet er å utvikle eitt enkelt effektivt førebyggjande produkt.

Forskarane ved UiO skal bidra ved å forlenge verketida til antistoffa. Det betyr at medisinen kan givast med månaders mellomrom.

Skal lure viruset

I tillegg understrekar forskarane at det vil bidra til at den blir akseptert av målgruppa. Dagens hiv-medisinar eller bruk av kondom kan vere stigmatiserande i mange av desse landa. Den nye medisinen kan enkelt bli gitt ved hjelp av ei sprøyte, og verketida vil vere opptil seks månader. Dagens medisinar må takast kvar einaste dag.

Prinsippa som skal brukast i medisinen, er heilt nye, men etter kvart kan dei overførast til antistoff som vernar mot andre infeksjonssjukdommar.

– Det som skjer over tid, er at vi forstår meir og meir om korleis vi er sett saman som menneske. Ideen har vore der, men vi har ikkje hatt kunnskapen. Ved å forstå kva slags mekanismar virusa bruker for å lure immunforsvaret, kan vi lure dei tilbake, seier Jan Terje Andersen.

Stor tru på forskinga

Bjørg Sandkjær, seniorrådgivar for helse i Norad, har stor tru på den norskleia forskinga.

– Her er det noko som ser ut til å bli noko vi kan bruke, seier ho til NTB.

Sandkjær trekker fram at det blir brukt over 10 milliardar dollar – rundt 85 milliardar kroner – til behandling av hiv kvart år.

– I dei fattigaste landa blir det dekt av bistand, og den har flata ut. Kostnaden er høg for dei fattige landa. Så dette er bra for helsebudsjetta, gitt at dette nye verktøyet blir tilgjengeleg til ein rimeleg pris, seier ho om forskinga.

(©NPK)