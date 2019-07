Bondelaget og Mattilsynet åtvarar bønder etter mogleg falsk dyrekontroll

innenriks

Ein gard på Høylandet i Trøndelag skal førre veke ha fått besøk av ein bil med påskrifta Dyrekontrollen, skriv Trønder-avisa.

Sjåføren av bilen skal visstnok ha kravd å få kontrollere fjøset på garden der det blir drive smågrisproduksjon. Ein avløysar avviste likevel mannen og deretter vart hendinga meld inn til Mattilsynet og Bondelaget.

Bondelaget i Nord-Trøndelag har etter hendinga sendt ut ein e-post til lokallaga sine. I e-posten åtvarar dei bønder om å sleppe personar inn i fjøset som dei ikkje veit kven er, mellom anna av smittevernomsyn.

Hilde Selnes i Mattilsynet i Namdal seier til avisa at dei er oppmerksame på falske tilsynsstyresmakter etter Brennpunkt-dokumentaren som viste dyremishandling på svinegardar.

– Vi synest ikkje noko om at nokon gir seg ut for å vere ei tilsynsstyresmakt. Dersom det er ein reaksjon på NRK-dokumentaren så betyr det kanskje òg at ein er innom fleire besetningar på éin dag, noko vi pleier å vere forsiktige med, med tanke på smittefaren.

