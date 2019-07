SIAN klagar inn Arendalsuka-nekt til Sivilombodsmannen

innenriks

Stopp islamiseringen av Noreg (SIAN) meiner Arendalsuka er eit offentleg anliggande og at Sivilombodsmannen dermed har rett til å gå inn i saka, opplyser organisasjonen i ei pressemelding.

Tidlegare leiar Arne Tumyr i SIAN, seier at Sivilombodsmannen har gitt uttrykk for at dei er i tvil om Arendalsuka er underlagt offentleg forvaltning.

Han seier ombodet likevel opna for at SIAN kunne sende inn ei formell klage over utestenginga, slik organisasjonen no har gjort.

Både SIAN og partiet Alliansen skulle opphavleg delta med arrangement og med stand under Arendalsuka i år, men fleire reagerte på avgjerda. Mellom anna trua partisekretær Kjersti Stenseng i Ap med boikott, og også SV uttalte seg kritisk.

Rådet for Arendalsuka vedtok så at SIAN og Alliansen ikkje fekk delta likevel.

Organisasjonar som spreier hatefulle ytringar og har ei aggressiv åtferd, kan ha ein ekskluderande og lammande effekt på andres deltaking og engasjement, opplyste rådet i ei pressemelding. På bakgrunn av dette trakk dei løyvet tilbake.

Arendalsuka blir arrangert i år frå 12. til 17. august. Her samlast aktørar frå politikk, samfunns- og næringsliv til debattar og ulike arrangement.

(©NPK)