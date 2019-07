Politimann funne skuldig etter bloggar melde han til politiet

innenriks

Davidsen skreiv om politimannen i boka «Kvinner som hater kvinner» som ho gav ut tidlegare i år. Saka har vore etterforska av Spesialeininga for politisaker, som no har konkludert med at mannen har utført ein tenestefeil, skriv Dagens Næringsliv.

Lovbrotet har ei strafferamme på bot eller fengsel i inntil to år, men Spesialeininga har vedtatt å gi tenestemannen påtaleunnlating, opplyser assisterande sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialeininga for politisaker til avisa.

Påtaleunnlating betyr at det er konstatert skuld, men at det ikkje blir tatt ut tiltale.

– Sikta har klaga og bedt om at saka blir send til retten dersom vedtaket ikkje blir omgjort. Klaga vart mottatt 1. juli 2019 og er førebels ikkje behandla seier Kleppe.

Politimannen er tilfreds med at Spesialeininga har lagt versjonen hans til grunn, opplyser Espen Henrik Johansen i Advokatfirmaet Djerv, som er advokaten til politimannen.

– Vi noterer at Spesialeininga meiner han på eitt punkt har opptredd kritikkverdig. Det er vi samde i, men vi er usamd i påtaleunnlatinga, og derfor er denne klaga på. Vi ventar på klagebehandlinga og forventar at påtaleunnlatinga blir fråfallen, seier Johansen.

Davidsen har ikkje ønskt å kommentere saka, og advokaten hennar Tony Vangen har heller ikkje svart på førespurnadene til avisa.

