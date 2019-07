Fleire Oslo-folk droppar bilen

innenriks

På fire år har delen bilfrie hushald auka frå 32 til 36 prosent, skriv Dagsavisen og viser til tal frå Statens vegvesen.

– Det er ikkje berre haldningane, men også transportvanane til Oslofolk som forandrar seg, meiner leiar i MDG Oslo, Einar Wilhelmsen.

– Når folk legg om vanane og samtidig er positive, betyr det openbert at politikken verkar, og at byen blir betre for folk. Færre bilar som køyrer i byen betyr tryggare skulevegar, mindre støy og meir plass til folk, konkluderer han.

I tillegg til Oslo, er nedgangen i bileigarskap størst i Stavanger, Kristiansand og Buskerudbyen, det vil seie aksen Lier-Drammen-Kongsberg.

Elles viser Vegvesenets rapport om berekraftig mobilitet at delen husstandar som har tilgang til elbil har auka frå 2 prosent til 15 prosent dei siste åra.

