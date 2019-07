Farevarsel senka til gult for Veslemannen

innenriks

Dermed er den førebels 13. evakueringa av bebuarane under fjellpartiet over for denne gongen.

Det har ikkje gått større skred frå fjellpartiet tysdag. Nysnøen som kom onsdag og torsdag førre veke er no smelta, men det ligg framleis snø igjen i snøfonna over Veslemannen.

Vêrvarselet melder tørt og relativt varmt vêr dei kommande dagane, noko som vanlegvis stabiliserer fjellpartiet endå meir, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), som på bakgrunn av dette setter farenivået ned til gult.

Rørslene i det øvre området av fjellet har vore omtrent 9 centimeter per døgn, nedre del har vore tilnærma konstant sidan det vart varsla raudt farenivå, men er òg svakt avtakande med omkring 1,3 centimeter per døgn, opplyser NVE tysdag kveld.

Farenivået baserer seg på dei målte rørslene i fjellpartiet. I år har sesongen for auka rørsler starta tidlegare enn normalt, noko som tilseier at fjellpartiet er svært svekt.

Søndag for ei veke sidan vart bebuarane evakuert fram til tysdag, etter at farevarselet vart heva frå oransje til raudt. Søndag formiddag måtte dei evakuere på nytt, noko som var 13. gong sidan 2014 at farenivået vart sett til raudt.

