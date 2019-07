Turlag i nord utsett for hyttesnyltarar

innenriks

Hyttene til Turistforeininga over heile landet er som hovudregel opne for alle som har universalnøkkel. Men ikkje alle lever opp til tilliten og gjer opp for seg når turen er over, skriv Nordlys.

Troms turlag opplever at mange ikkje skriv seg inn når dei overnattar på deira rundt 20 hytter. Det går ut over inntektene til turlaget.

– Når vi ser på forbruket i hyttene samanlikna med kor mange som har skrive seg inn, ser vi at det er mykje svinn og inntekter vi går glipp av, seier styreleiar Arnulf Sørum.

I Lofoten vart problemet så omfattande at Lofoten turlag måtte endre praksis. Universalnøkkelen frå Turistforeininga vart bytt ut med separate nøklar for kvar hytte, som måtte hentast i den lokale turistinformasjonen.

– Vi trur det er fleire som betaler no fordi ein må hente nøkkel og betale på forskot, seier turlagsleder Sigfús Kristmannsson. Han synest samtidig det var vanskeleg å gå bort frå den tillitsbaserte ordninga.

Sørum har vurderte å gjere som Kristmannsson, men det sit langt inn. Inntil vidare vel Troms Turlag å leve med problemet.

(©NPK)