Tine og NHO kritiserer sluttdato for osteeksport

Om litt under eitt år, 1. juli 2020, er det slutt på eksportstøtta for norsk ost. Men i eit skriv Nationen har fått tilgang til, meiner NHO og Tine at «omsetningsrådet og markedsregulator er fratatt et virkemiddel på et tidligere tidspunkt en det som følger av internasjonale avtaler». Dei meiner subsidiane av eksportert ost kunne halde fram ut året.

– Det er unødvendig og beklageleg. Følgja er at vi kan få mindre bruk av norsk mjølk i eit halvt år enn vi kunne fått, seier Dag Kjetil Øyna, som er fagsjef for næringspolitikk i NHO Mat og drikke.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) skriv i ein e-post til avisa at sjølv om subsidiane fell bort 1. juli, kan det bli eksportert ost produsert med subsidiert mjølk ut året. Ho forklarer dette med at ost kan ha ei modnings- og lagringstid på rundt seks månader.

