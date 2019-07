Nordnorske reker på Sørlandet

innenriks

Før sommaren låg det an til at det kunne bli import av reker frå utlandet, men førebels har ikkje fisket vore så dårleg at det vart nødvendig, skriv Fædrelandsvennen. I staden har sørlendingane vorte utsette for ein ny «import», nemleg reker frå Nord-Noreg. Det har bidratt til prispress i sør.

– Normalt skulle eg fått 150 kroner per kilo. I staden er prisen på 130 kroner. Årsaka er rekene som kjem frå nord som gjer at det er bra med reker på marknaden, seier rekefiskar Lennart Danielsen i Mandal. Han er likevel rimeleg fornøgd med mengda, kvaliteten og prisen på fangsten.

– Det er tolig bra. Eg vil seie at vi opplever ein normal sommar.

Dagleg leiar Erlend Grimsrud for Fiskerlaget Sør seier det i år er færre båtar på rekefiske i Skagerrak enn normalt. Han anslår at det er 120 båtar, medan det vanlege er rundt 180. Mange har prøvd seg på andre artar i år.

– Det hjelper jo på dei som fiskar reker, seier Grimsrud.

