Jobbsøkar ville ikkje handhelse – vart ikkje diskriminert av Posten

I august i fjor avlyste ein kvinneleg leiar ved Postens Austlandsterminal ein jobbsamtale fordi mannen ho skulle møte opplyste om at han ikkje handhelser på kvinner.

I ei sms-utveksling skreiv mannen at han «grunna religiøse respekt ritual» berre ville handhelse verbalt. Det fekk leiaren til å avlyse det planlagde møtet, og skreiv at det var «uaktuelt» å «ha tilsette med slike haldningar».

Med to mot éi stemme har diskrimineringsnemnda no konkludert med at klagaren ikkje vart diskriminert på grunn av religion.

Delt i synet

I klaga til Diskrimineringsnemnda framhevar mannen at han ikkje fekk forklart seg nærare om praksisen sin fordi møtet vart avlyst. Mannen meiner òg avlysinga av møtet var basert på fordommar, og ei oppfatning om at praksisen er eit uttrykk for negativt kvinnesyn.

Ifølgje Posten følte den kvinnelege leiaren seg «umiddelbart diskriminert» då ho rett før møtet fekk beskjed om handhelse-praksisen. Posten poengterer òg at på bakgrunn av likebehandling, kan ikkje tilsette i arbeidstida la vere å handhelse på eit anna kjønn av religiøse grunnar.

Fleirtalet i nemnda meiner Postens krav om handhelsing er eit rimeleg og forholdsmessig krav, og at religionsfridommen til klager dermed må vike i ein interesseavveging med ønsket om å ta vare på likebehandling mellom kjønna.

Mindretalet meiner likevel at Posten ikkje burde ha avfeia klagaren då han ønskte å forklare seg om den religiøse overtydinga si, og at klagaren sin praksis verken ville gått ut over arbeidsoppgåvene eller arbeidsforholdet i praksis.

– Eit verna uttrykk

Dette er tredje gong Diskrimineringsnemnda har behandla saker der ein muslimsk mann har nekta å handhelse på kvinnelege kollegaer.

Dei to første sakene vart behandla i 2018, og omhandla ein lærar i 40-åra som klaga inn både Ekeberg skule i Oslo og Nav. Skulen vart klaga inn fordi dei ikkje ville fornye vikariatet til mannen, medan Nav vart klaga inn etter at han fekk avslag på søknaden om sosialstøtte fordi han hadde takka nei til anna arbeid.

Nemnda konkluderte med at Oslo kommune ikkje hadde diskriminert mannen på grunn av religion, medan Nav hadde opptredd diskriminerande.

