Her blir flest tatt av fotoboks

Både målt i talet på politimeldingar, forenkla førelegg og kontroller var det fotoboksen i Rælingstunnelen mot Lillestrøm på riksveg 159 som i 2018 tok flest aggressive trafikantar. Denne fotoboksen sanka inn heile 11,6 millionar kroner i fjor.

På andre- og tredjeplass følgjer fotoboksen på E18 ved Svartskog mot Oslo og boksen på riksveg 4 ved Åneby i Nittedal. Desse stod for høvesvis 7,5 millionar og 6,5 millionar kroner.

– Det viser at dette er strekningar med mykje trafikk der trafikantane held høg fart. Det er berre dei som køyrer for fort, som blir registrerte, seier Vivi-Ann Haukås, som leiar Utrykkingspolitiets senter for automatisk trafikkontroll (ATK), til NTB.

På fjerde- og femteplass kjem ein fotoboks i sørgåande retning i Fløyfjelltunnelen på E39 i Hordaland og ein fotoboks på riksveg 3 ved Øksna i Hedmark. Etter å ha vorte tatt i desse fotoboksane, betalte norske råkøyrarar om lag 4 millionar kroner per fotoboks i bøter.

Totalt er det 448 fotoboksar i Noreg, ifølgje Statens vegvesens vegkart.

Ofte i ustand

Dei siste fem åra har heile 930 millionar køyretøy passert fotoboksane i landet. I fjor mista 737 personar lappen etter å ha vorte tatt i fotoboks.

Mange fotoboksar er likevel ute av drift i lange periodar. Mellom dei 25 fotoboksane der flest bilistar vart tatt i 2018, strekker driftstida seg frå rundt 7.500 til under 1.000 timar.

– På generelt grunnlag vil det vere noko vedlikehald av fotoboksar. Men det kan òg vere bevisst at fotoboksar fleire stader ikkje er i bruk, seier Haukås.

– Kva er bakgrunnen for at dei ikkje er i bruk?

– Det vil eg ikkje seie noko om, seier ho.

Mange bortleggingar

Det vart betalt inn over 196 millionar kroner i bøter frå fotoboksar i 2018, noko som er ein nedgang frå 246 millionar i 2017.

Statens vegvesen oppgir at dei i 2018 knipsa 143.700 bilde av sjåførar som heldt for høg fart. Tal frå politiet viser at 64.000 av sakene enda med bortelegging i fjor. Haukås forklarer at det er fleire årsaker til bortleggingane.

– Ei årsak kan vere utrykkingskøyretøy som blir registrert i ein fotoboks, men seinare etterkontrollert og lagt bort som lovleg eller ikkje straffbart forhold. Det kan òg komme av at kriteria for å bøteleggje ikkje er til stades, til dømes på grunn av teknisk feil ved måling eller at vi ikkje klarer å identifisere føraren. Bortleggingar kan òg i marginale tilfelle komme av utanlandske køyretøy, seier ho.

Sett opp på ulykkesstrekningar

Statens vegvesen har ansvaret for fotoboksane. Bilda som blir tatt når ein førar køyrer for fort, blir sende over til politiet, som har ansvaret for strafforfølging.

– Fotoboksane er berre sett opp på dei strekningane der det har vore alvorlege ulykker og høg fare. Intensjonen er å senke farten og redusere mengde skadde og drepne i trafikken, seier Haukås.

Ho slår fast at når farten blir redusert, vert talet på trafikkulykker redusert, og skadenivået på eventuelle ulykker blir òg redusert.

Seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk beskriv fotoboksar som eit veldig effektivt tiltak for trafikktryggleiken.

– Det har vist ein reduksjon i trafikkulykker på nærare femti prosent, og det er enkelt og rimeleg, seier han.

