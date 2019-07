Dobling i skadar på elektrisk sparkesykkel i juni

innenriks

Mengde skadde utgjer likevel berre éin prosent av den totale delen på 17.388 skadar registrerte ved Oslo skadelegevakt sidan april.

Ifølgje kommunikasjonsrådgivar Vibeke Kaasi hos Oslo universitetssjukehus er det registrert tolv alvorlege skadar, der brot i handledd eller underarm utgjer halvparten. Éi hovudskade, brot i hofte, lår, ankel og to brot i legg utgjer resten.

Snittalderen på dei skadde er 30 år, og det er nesten dobbelt så mange menn (66 prosent) som har skadd seg på elektrisk sparkesykkel som kvinner (34 prosent).

Skadedelen har auka månad for månad sidan dei populære sparkesyklane gjorde sitt inntog i hovudstaden. I april registrerte Oslo skadelegevakt 1,1 skadar per døgn og totalt 34 personar. I mai auka delen ytterlegare til 46 personar og 1,5 per døgn, medan i juni vart 107 personar frakta til skadelegevakta. Det utgjer 3,6 skadar per døgn.

