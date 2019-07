Diaré og oppkast kan bli ei plage i ferien – her er råda for å unngå smitte

innenriks

Sommaren er høgsesong for smitte av mat- og vassborne sjukdommar, noko som kan fort kan gi utslag i oppkast og diaré under både sydenferien og fjellturen.

– Bruk av vatn med dårleg kvalitet i utmark og på hytter, og dessutan kontakt med husdyr som lam, kalvar og killingar kan òg vere viktige risikofaktorar for smitte, seier lege Helena Niemi Eide ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Barn og eldre

Infeksjonane kan ofte gi akutt diaré, oppkast og magesmerter med ulik symptomutvikling og alvorsgrad. Dei typiske mat- og vassborne sjukdommane om sommaren er sjukdomsframkallande E. coli, campylobacteriose, salmonellose, giardiasis og cryptosporidiose. Personar i risikogruppene er spesielt utsette, påpeikar Eide.

– I dei aller fleste tilfella går plagene over av seg sjølv og det er sjeldan behov for sjukehusinnlegging eller antibiotikabehandling. Alvorlege følgjetilstandar og dødsfall kan likevel finne stad. Dette gjeld særleg for spesielt utsette grupper som små barn, eldre og sjuke, seier ho.

Vask hender etter toalettbesøk

Eide kjem med følgjande råd for å førebygge smittsame sjukdommar:

* Å vaske hender etter toalettbesøk, kontakt med dyr, og før og etter matlaging.

* Vaske knivar, skjerefjøler og anna kjøkkenutstyr som har vore i kontakt med til dømes rått kjøtt.

* Passe på at fjørfe, hamburgarar, kjøttkaker og annan farsemat blir gjennomsteikt eller gjennomkokt.

* Ta vare på maten ved kjøletemperatur (+4 grader).

Vatn frå naturen

FHI kjem òg med råd for dei som planlegg å drikke vatn rett frå naturen:

* Sjekk at vatnet er rennande, klart og utan lukt eller smak.

* Unngå å drikke vatn som er i nærleiken av avføring frå dyr eller døde dyr.

* Unngå å drikke vatn der det er beitedyr i nærleiken, eller vatn som har tilsig frå landbruk.

I tillegg oppmodar FHI nordmenn til å vere merksam når ein skal lage mat på ferietur i utlandet. Ein bør passe på at grønsaker og frukt er skrella og godt vaska med reint vatn. Det blir òg åtvara mot drikkevatn som ikkje blir selt på flasker.

(©NPK)