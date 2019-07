Tilfredsstillande ambulansekapasitet på kortbane

innenriks

Frå klokka 13.40 er det seks kortbanefly i beredskap, i tillegg til eitt langbanefly. Det er fire ekstrafly i beredskap, men desse er berre på langbane. Det er ingen fly på trening med redusert kapasitet, ifølgje helseføretaket Luftambulansetenesta.

– Kapasiteten blir vurdert å vere god på langbane og tilfredsstillande på kortbane, melder Luftambulansetjenesten.

Selskapet Babcock overtok natt til måndag denne veka ambulanseflytenesta i Noreg. Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drive tenesta i 25 år.

Dei første to vekene i juli må det gjennomførast pålagt trening for besetningane i ambulanseflytenesta ved kvart vaktbyte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap medan treninga går føre seg.

Forsvaret stilte torsdag eitt av ambulansehelikoptera sine på 24 timars beredskap i Kirkenes. Det skjedde etter ønske frå Luftambulansetenesta, Universitetssjukehuset i Nord-Noreg og Finnmarksjukehuset.

Bakgrunnen er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli «ikkje har stabilisert seg på planlagt nivå.»

