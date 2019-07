Norskfødde innvandrarbarn på klassereise

innenriks

Det gjeld òg i samanlikning med jamaldrande utan innvandrarbakgrunn. Dette kjem fram av ein større rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert med tittelen «Norskfødde med innvandrarforeldre – korleis går det med dei?".

Rapporten belyser både demografi, utdanning, arbeid og inntekt. I 1970 hadde ni av ti i denne gruppa bakgrunn frå Europa, mesteparten frå Danmark og Sverige. I dag har om lag tre av fire norskfødde med innvandrarforeldre foreldre med bakgrunn frå mellom anna Afrika og Asia.

I gruppa med foreldre som har utdanning på universitets- og høgskulenivå har den andre befolkninga høgast del med universitets- og høgskulenivå, 68,9 prosent. Norskfødde med innvandrarforeldre har tilsvarande ein del på 64,2 prosent.

180.000 personar

Norskfødde med innvandrarforeldre utgjer ein aukande del av befolkninga. Frå å vere ei svært lita gruppe med litt over 2.000 personar i 1970, har gruppa auka til nesten 180.000 personar i år. Dei fleste er framleis relativt unge – så mange som tre av fire er under 18 år. Berre 14 prosent er 25 år og eldre.

Gruppa oppnår noko svakare resultat i grunnskulen samanlikna med den andre befolkninga. Dei har òg ein lågare del som fullfører vidaregåande opplæring.

Men samanlikninga av gruppene gir eit anna bilde sett i lys av utdanninga til foreldra. Der foreldra har høgaste fullførte utdanning på grunnskulenivå, oppnår norskfødde med innvandrarforeldre betre resultat enn den andre befolkninga.

Norskfødde med innvandrarbakgrunn deltek dessutan i større grad i høgare utdanning etter vidaregåande enn den andre befolkninga. Når dei er i vaksen alder (25-39 år) jamnar dette seg ut,

Nær éin av fire norskfødde med innvandrarforeldre har høgaste avslutta utdanning på grunnskulenivå, ein del som ligg vel 7 prosentpoeng høgare enn andre befolkninga. Nesten halvparten har utdanning på universitets- og høgskulenivå – som er omtrent tilsvarande som den andre befolkninga.

India og Vietnam

Norskfødde i alderen 25–39 år med innvandrarforeldre frå India og Vietnam har ei særs sterk yrkestilknyting, og ligg på nivå med, eller litt over, den jamaldrande befolkninga utan innvandrarbakgrunn. Dette gjeld for begge kjønn.

For norskfødde kvinner og menn i same aldersgruppe med innvandrarforeldre frå Tyrkia, Pakistan, Chile og Marokko er yrkestilknytinga ein del svakare målt på denne måten, og ligg klart under nivået i den jamaldrande befolkninga utan innvandrarbakgrunn.

Uansett hushaldstype har norskfødde med indisk og vietnamesisk bakgrunn eit høgare inntektsnivå enn norskfødde med chilenske, marokkanske, pakistanske og tyrkiske innvandrarforeldre – og også eit høgare inntektsnivå enn jamaldrande utan innvandrarbakgrunn.

To yrkesaktive

Delen med minst to yrkesaktive i hushaldet er lågast blant norskfødde med bakgrunn frå Tyrkia og Pakistan, og høgast blant norskfødde med bakgrunn frå Vietnam og India. Dette gjeld for både par med og utan barn.

Blant norskfødde i gruppa 25–39 år med pakistansk bakgrunn i parhushald med barn, har 59 prosent to eller fleire kytt til eit yrke, medan dette gjeld for 53 prosent blant norskfødde med tyrkiske innvandrarforeldre.

Til samanlikning er tilsvarande del blant jamnaldrande utan innvandrarbakgrunn på 83 prosent, og 86 prosent blant norskfødde med bakgrunn frå Vietnam og India.

