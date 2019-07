Lakseselskap må betale nær 20 millionar i erstatning til 45 arbeidarar

innenriks

Leiarane i laksepakkeriet på Sotra stifta eit nytt selskap på same stad med same kundar etter at dei gjekk konkurs. Men berre arbeidarane som ikkje var organiserte i fagforeiningar, fekk jobb i den nye verksemda.

Dei 45 arbeidarane følte seg diskriminert og stemna laksepakkeriet for retten.

Arbeidarane kravde fast jobb, erstatning for tapt løn og oppreising for diskriminering. I den samrøystes dommen i saka mot Sund Laksepakkeri og Sund Laks, som fall fredag formiddag, har arbeidarane fått fullt medhald, skriv Intrafish.

– Fagrørsla har fått fullt medhald i at motparten har brote førerett ved tilsetting etter konkurs, og dessutan diskrimineringsforbodet mot fagorganiserte arbeidarar, seier LO-advokat Fredrik Taarvig Wildhagen, som har ført saka saman med kollega Edvard Bakke på vegner av dei 45 fagorganiserte arbeidarane og Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Til saman er laksepakkeriet dømt å betale nesten 20 millionar i kroner i erstatning til dei 45 arbeidarane, ifølgje dommen. I tillegg er arbeidarane tilkjent mellom 200-300.000 kroner i erstatning, og dessutan at den tidlegare arbeidsgivaren må i tillegg betale alle sakskostnader, skriv NRK.

