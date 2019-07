Kvinne omkom etter å ha falle over bord frå cruiseskip i Skagerrak

innenriks

Kvinna mista livet då ho fall over bord frå cruiseskipet MSC Meraviglia, stadfestar dansk politi overfor NRK.

Kvinna fekk livreddande førstehjelp i helikopteret på veg til sjukehus i Aalborg i Danmark.

Eit dansk redningshelikopter hjelpte i den store redningsaksjonen etter meldinga om at ein passasjer hadde falle over bord frå cruiseskipet. Det var dette helikopteret som oppdaga kvinna i sjøen.

– Det vart gitt livreddande førstehjelp i helikopteret på veg til Aalborg, opplyser Frank Thoresen i operasjonssentralen til det danske forsvaret til NRK.

Sidan skipet var i norsk farvatn, var det Hovudredningssentralen Sør-Noreg (HRS) som hadde ansvaret for koordineringa av redningsaksjonen, opplyser redningsleiar Børge Galta ved HRS til NTB.

Fleire fartøy som var i området, bidrog i redningsaksjonen. Det var fleire fiskefartøy, i tillegg til at ei redningsskøyte frå Noreg vart varsla og var på veg til staden, men snudde då kvinna vart funnen.

Cruiseskipet MSC Meraviglia er eigd av MSC Cruises, stadfestar HRS til NTB. Cruiseskipet kan ta med opptil 6.000 passasjerar.

Til Bergens Tidende opplyser redningsleiaren at skipet var på veg frå Flåm til Kiel i Tyskland, og at vitna på skipet skal ha sett ei kvinne falle over bord.

Hovudredningssentralen på Sola fekk melding om hendinga klokka 12.45.

