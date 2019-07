Badeland tener pengar på dårleg sommarvêr

innenriks

– Ein litt kjølig mai og juni månad er gull for badebransjen, for då trekker folk inn. Fjoråret var ein fantastisk sommar for folk flest, men eit uår for badebransjen. Men i år er det jubel, seier dagleg leiar David Koht-Norbye i Østfoldbadet til P4-nyheitene.

Badeanlegget i Askim opplevde ein auke på drygt 40 prosent frå i fjor. Også juli har starta bra med ein dobling i besøkstalet.

Også Pirbadet i Trondheim og Aquarama i Kristiansand har hatt dobbelt så mange besøkande i år som i fjor, skriv P4. Etter ein god juni-månad satsar Vannkanten Badeland i Bergen på å få 25.000 gjester innomhus i juli. Også Nordlandsbadet i Bodø melder om gode besøkstal.

