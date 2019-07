XXL-sjefen skrytte av tilsett som påførte G-Sport 65.000 kroner i tap etter pristabbe

innenriks

Før G-Sport rakk å rette feilen gjorde ein XXL-tilsett «det som ein ekte XXL-krigar skal gjere», ifølgje XXL Noreg-sjef Anders Kjellén: – Ho lét fienden blø og kjøpte opp alt dei hadde, skreiv han på ei lukka interngruppe for XXL-medarbeidarar ifølgje E24.

Ved ein tastefeil vart Asics-modellen lagt ut i G-Sports nettbutikk for 99 kroner i staden for 999 kroner, som er langt under innkjøpspris. Den XXL-tilsette rakk å kjøpe alle dei 124 para G-Sport hadde på lager, og påførte konkurrenten rundt 65.000 kroner i tap.

Skorne vart seinare selde i ein XXL-butikk i Oslo for 499 kroner. «Ekte XXL #kultur», skriv XXL-sjefen.

E24 har fleire interne meldingar som viser at XXL-medarbeidarar har tømt hyllene til konkurrentane for tilbodsvarer – til ros frå eiga leiing. Mellom anna då ein XXL-tilsett kjøpte heile restbehaldninga på 101 Ulvang-genserar frå butikkjeda Sport Noreg.

– Det var jo ein ekstremt god pris. Og det fekk XXL med seg. Dei har ein annan filosofi enn oss, både når det gjeld kultur og korleis tilsette skal oppføre seg, seier Sport Noreg-leiar Fredrik Sinding Hølvold til nettstaden.

Kjellén beklagar no å ha brukt det han kallar internretorikk.

– Dette er typiske døme på noko som har utarta over tid, som ikkje er slik XXL skal stå fram. Og slik tilbodshamstring, som du kallar det, har vi òg slutta med, seier han.

(©NPK)