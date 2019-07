Veslemannen har kosta fleire millionar kroner

innenriks

Fjellpartiet Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellet Mannen i Romsdalen. Heilt sidan store rørsler vart oppdaga i fjellpartiet hausten 2014, har det vorte overvakt. I same periode har farenivået vorte heva til raudt heile tolv gonger, og bebuarane har vorte evakuerte kvart år sidan.

Dette har kravd både store ressursar og mykje pengar.

I fjor vart området evakuert seks gonger. Det vart kalla eit ekstremår, der det til saman var raudt farenivå i 25 dagar. I alt gjekk 1060.000 kroner med til vaktgodtgjersle og overtid, reisekostnader og hotell for NVE-tilsette, ifølgje VG.

NVE opplyser i tillegg at det i 2016 og 2017 vart brukt 200.000 og 250.000 kroner.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort eit grovt anslag av kostnader for 2018, og anslår at det kan ha gått med mellom fem og seks millionar kroner hos dei ulike beredskapsaktørane. Kostnadene til Fylkesmannen, NVE, kommunen, politiet, sivilforsvaret, Statens vegvesen, Mattilsynet, Bane Nor og togselskap.

– I tillegg kjem kostnader til beredskapsplanlegging, møteverksemd, og dessutan auka ressursbruk knytt til beredskap i fasane frå mot evakuering, seier fylkesberedskapssjef Stine Sætre hos Fylkesmannen i ein e-post til avisa.

