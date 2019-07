Valdssaker prega Konfliktrådet i første halvår

innenriks

Dei 837 valdssakene omhandlar alt frå uprovosert vald mellom ukjente til vald i nære relasjonar.

Konfliktråda erfarer at dei som har vore utsette for valdshandlingar, kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold. Nokre har òg behov for å snakke saman etter valdtekt og andre seksuelle overgrep. 63 saker omhandlar seksualkriminalitet.

Medan talet på valdssaker utgjer 23 prosent av den samla saksmengda til Konfliktrådet, utgjer truslar/krenkingar 17,5 prosent (626 saker), økonomiske konfliktar 10,5 prosent (378 saker) og nærmiljøkonfliktar/nabokranglar 8 prosent (293 saker).

Stadig fleire forhold som omhandlar digital mobbing, blir sende til Konfliktrådet. Medan det var registrert 39 slike saker for eit år sidan, er det 60 saker hittil i år.

Sidan iverksetjinga av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging for fem år sidan, er 233 ungdommar mellom 15 og 18 år dømde til ungdomsstraff, medan 1.742 har fått ungdomsoppfølging. Tala for første halvår i år viser at 32 ungdommar i denne aldersgruppa er dømde til straff, medan 221 har fått oppfølging.

Reaksjonen er tredelt med eit innleiande ungdomsstormøte der lovbrytaren møter dei som har vorte utsett for handlinga. Deretter blir det laga ein ungdomsplan med krav som må gjennomførast. Til slutt blir det etablert eit oppfølgingsteam som følgjer ungdommen i den perioden straffa varer. Vald og narkotika er hyppige lovbrot blant desse ungdommane.

Tala for første halvår i år viser ein nedgang på 5 prosent i talet på saker frå året før (4.118 saker). Dette ligg godt innanfor det som er ein vanleg variasjon i sakstalet til konfliktråda, sett over fleire år, skriv Konfliktrådet i ei pressemelding.

Konfliktråda i Noreg har 550 oppnemnde meklarar.

