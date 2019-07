Svein Ludvigsen dømd til fem års fengsel – ankar dommen

innenriks

Dommen i Nord-Troms tingrett fall torsdag formiddag, drygt tre veker etter at tingrettsdommar Harald Tore Roaldsen sette retten og spurde den tidlegare høgt fortrudde Høgre-politikaren om korleis han stilte seg til skuldingane.

– Ludvigsen reagerer med stor overrasking og skuffelse. Han ankar, seier forsvarar Kai Vaag til NTB.

NTB får stadfesta NRKs opplysningar om at Ludvigsen er funne skuldig etter heile tiltalen.

Han nekta kategorisk for å ha gjort noko straffbar, men vedgjekk å ha loge i fleire politiavhøyr om kontakten han hadde med ein av dei fornærma i saka. Sjølv om han i retten òg erkjente å ha hatt sex med den no 25 år gamle mannen – men berre tre gonger, etter at han hadde gått av som fylkesmann og berre i Oslo – nektar for han at den seksuelle omgangen skjedde som følgje av at han misbrukte maktposisjonen han skal ha hatt overfor fornærma

Statsadvokat Tor Børge Nordmo bad retten finne Svein Ludvigsen skuldig etter alle dei fire postane i tiltalen, og la ned påstand om at han blir dømd til fem år og seks månaders fengsel.

Tiltalt for misbruk

Ludvigsen har forsvart seg mot ein tiltale for å ha misbrukt stillinga si som fylkesmann – og den tilliten han opparbeidde seg hos dei fornærma i kraft av stillinga – til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge, utanlandske menn. Alle tre kom hit til landet som asylsøkarar, og var spesielt sårbare nettopp av den grunnen, ifølgje aktoratet.

Dei tre har fortalt, tilsynelatande heilt uavhengig av kvarandre, om korleis den dåverande fylkesmannen tilnærma seg dei, viste interesse og omsorg for dei – og at han tok initiativ til intim kontakt. Dei forklarte at han hadde gitt uttrykk for at han kunne hjelpe dei med å få opphald, bustad og statsborgarskap i Noreg – og at han hadde så høgt plasserte og mektige venner at han kunne ta frå dei desse goda viss dei ikkje gjorde som han sa.

Erkjenner sex med fornærma

Den 25 år gamle mannen som er fornærma i dei to hovudpunkta i tiltalen, hevdar han mellom 2011 og 2017 vart utsett for press frå Ludvigsen, som resulterte i ei mange tilfelle av seksuell omgang over ein seksårsperiode. Han håpte den tidlegare fylkesmannen skulle «fikse livet» hans som motyting for den visstnok ufrivillige seksuelle omgangen – og hevda at Ludvigsen etter kvart etablerte eit kontrollregime for å forsikre seg om at forholdet deira ikkje vart avslørt.

Dette er mannen Ludvigsen har erkjent å ha hatt ein avgrensa seksuell kontakt med.

Møttest på jobb

Ein 34 år gammal mann fortalde på si side korleis han som ung asylsøkar møtte Ludvigsen i jobbsamanheng og at det allereie ved dette første, tilfeldige møtet skal ha vore eit visst intimt initiativ. Ifølgje forklaringa til mannen kom det til tre tilfelle av seksuell omgang dei to imellom sommaren og seinsommaren 2014. Han hevdar han vart lokka til å tru at den tidlegare fylkesmannen kunne hjelpe han med bustad og varig opphald i Noreg.

Ludvigsen avviser at det har vore noka form for seksuell kontakt mellom dei, og fastslo i retten at «han lyver».

Nektar for kjennskap

Den siste fornærma, ein no 26 år gammal, lettare psykisk utviklingshemma mann, hevda i avhøyra sine med politiet at han sommaren 2014 møtte Ludvigsen på eit hotell i Oslo og fekk rundt 15.000 kroner av han i byte mot seksuelle handlingar. Fornærma hadde møtt Ludvigsen fleire gonger på 2000-talet, då han budde på institusjonar i Troms. Det var dessutan den dåverande fylkesmannen som seremonielt overleverte fornærma det norske statsborgarskapet hans.

Ludvigsen nektar på si side for kvart og eit kjennskap til 26-åringen, og hevda i retten at også han lyg.

