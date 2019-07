Redningsselskapet: 37 menneske drukna første halvår

innenriks

Det kjem fram av tala at 20 personar drukna etter fall frå land eller brygge mellom januar og juni. Ni personar drukna frå fritidsbåt (inkludert to frå kajakk eller kano), medan to tenåringsgutar omkom under bading.

Dei seks andre drukna etter at tre bilar hamna i vatnet, under dykking, eit basehopp og fall frå passasjerbåt. Framleis er statistikken prega av godt vaksne menn. Berre to av dei som har drukna så langt i år, er kvinner.

Færre har drukna i samband med bading, bruk av fritidsbåt og etter fall frå land eller brygge. Det har heller ikkje vore drukningsdødsfall frå yrkesfartøy så langt i år.

– Nedgangen i talet på drukningar har vore tydeleg i april, mai og juni. Vêret har vore langt dårlegare enn i same periode i fjor, så noko av forklaringa ligg nok her. Færre var på, ved og i vatnet i denne perioden, seier Tanja Krangnes, som leiar fagområdet drukning i Redningsselskapet.

Nedgangen frå tidlegare år når det gjeld drukning frå fritidsbåt, held fram i år.

– Dette er veldig positivt. Meir fokus på tryggleik og gode haldningar, vestpåbod og at alle som er fødd etter 1980 må ha båtførarprøven kan vere medverkande årsaker, seier ho.

I 2018 drukna 18 personar under bading. Gjennomgangen til Redningsselskapet av badeulykker dei siste fem åra, viser at 70 prosent av alle slike drukningsdødsfall skjer i juli. Barn i barneskulealder, ungdom og eldre menneske er mest utsette.

Ein av tre som mistar livet under bading, er 70 år eller eldre.

– Tenk over om du er i like god form som før, viss det er lenge sidan du bada. Ta omsyn til eiga helse, svøm langs land og unngå å bade åleine, rår Krangnes.

(©NPK)