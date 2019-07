Kallmyr: – Ikkje aktuelt å flytte bebuarane under Veslemannen

innenriks

– Situasjonen slit på familiane i området, som må flytte inn og ut frå heimane sine, seier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp). – Dei fortel at dei ikkje tør å lage mat når det er oransje farenivå, tilfelle dei plutseleg må evakuerast. Kallmyr besøkte gardstunet nedanfor Veslemannen torsdag. Formålet var å komme fram til løysingar for familiane som bur under fjellmassivet, slik at dei kan leve liva sine så normalt som mogleg. Søndag vart ni bebuarar evakuerte frå området nedanfor Veslemannen, etter at farenivået vart oppjustert til raudt nivå

– Vil ikkje flytte

Så langt har evakueringa av dei elleve bebuarane under Veslemannen kosta fleire millionar kroner. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjort eit grovt anslag over kostnader for 2018. Ho anslår at det kan ha gått med mellom fem og seks millionar kroner hos dei ulike beredskapsaktørane. I tillegg kjem kostnader til beredskapsplanlegging og møteverksemd. Ifølgje VG gjekk 1.060.000 kroner med til vaktgodtgjersle og overtid, reisekostnader og hotell for NVE-tilsette løpet av fjoråret, då område vart evakuerte heile seks gonger. Likevel er det uaktuelt å flytte bebuarane frå området permanent, seier Kallmyr. – Dette er snakk om ein av dei største landbrukseigedommane til kommunen. Dei som bur i området, har heile livsverket sitt der. Dei vil sjølvsagt ikkje flytte. – Det er viktig å hugse at dette er ressursbruk for å spare potensielle menneskeliv. Det må vi ta oss råd til, seier Kallmyr.

Svakare år for år

Då ni bebuarar vart evakuerte søndag, hadde det i over to veker vore auka rørsle i fjellet.

Dette er første gong bebuarane under fjellmassivet har vorte evakuert tidlegare enn august månad. Ifølgje seksjonssjef Lars Harald Bikra i NVE skjer dette fordi fjellet blir svakare år for år.

– Det beste hadde vore om raset kom, slik at vi vart ferdige med det, seier Kallmyr.

Vil oppheve byggjeforbodet

Justisministeren seier han ønsker å sørgje for at familiane i området får best moglege liv, trass i den krevjande situasjonen. Under besøket diskuterte han tiltak med Rauma kommune og Møre og Romsdal politidistrikt.

Bebuarane i området ønsker mellom anna å drifte eigedommane sine og gjere endringar i bygningsstrukturen, men hindrast sidan det er byggjeforbod i rasområdet.

Kallmyr strekker no ut ei hand, og seier at han vil sjå på moglegheita for å gi unntaksavgjerder.

Han håper samtidig at Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) planlagde sikringsvoll vil føre til at bebuarane i framtida slepp å evakuerast når det er raudt farenivå i fjellpartiet.

