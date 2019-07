Det beste halvåret for norsk sjømateksport nokosinne

innenriks

Dei seks første månadane i år har det vore ein nedgang i volum på 13 prosent og ein auke i verdi på 3,1 milliardar kroner, tilsvarande 7 prosent, målt mot same periode i fjor, ifølgje tal frå Noregs sjømatråd.

– Noreg har aldri før eksport sjømat for så store verdiar i eit halvår. Norsk laks står for omtrent to tredelar av verdiveksten dette halvåret, og vi ser òg ein fin verdiauke mellom anna i skaldyreksporten, seier Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for marknadsinnsikt og marknadstilgang i Noregs sjømatråd.

Første halvår gav sterk vekst for laks. I perioden vart det eksportert 506.000 tonn laks for 34,6 milliardar kroner. Det svarer til ein auke på 5 prosent målte i volum, medan verdiveksten var på 2,1 milliardar kroner, tilsvarande 6 prosent, samanlikna med første halvår i fjor.

– Vi har hatt ein sterkare produksjonsvekst av laks første halvår enn det som var forventa ved starten av året. Samtidig har vi hatt ein vekst i etterspurnad, spesielt frå EU og Asia. Etterspurnaden, saman med ei svak krone, forklarer dermed kvifor vi òg har hatt ein prisvekst, samtidig som volumet har auka, seier Gangsø

Det var samtidig ein sterk verdiauke for eksport av aure, kongekrabbe og makrell, der makrelleksporten har hatt det sterkaste første halvåret nokosinne.

I juni eksporterte Noreg 163.000 tonn sjømat til ein verdi av 7,9 milliardar kroner. Volumet fall med 19 prosent, men verdien er på same nivå som på same tid i fjor.

(©NPK)