Ytterlegare 16 norske barnevernssaker opp i Menneskerettsdomstolen

innenriks

Då regjeringsadvokat Fredrik Sejersted i mai kommenterte behandlinga til domstolen av dei då ti norske barnevernssakene, fastslo han som objektivt faktum at «Norge er sett under lupa». No har Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) sloppe inn ytterlegare 16 saker. Dermed har domstolen engasjert seg i til saman 26 saker, ifølgje Dagbladet.

EMD har kontakta Noreg og bedt om staten svare på spørsmål om krenking av menneskerettar, kva for eit inneber ein domstolskontroll kontroll av barnevernssystemet vårt, ifølgje barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Så langt er staten frikjent i to saker og felt i ei sak. No skal EMD altså ta stilling til ytterlegare 23 saker.

– Dette tar vi på stort alvor. Vi har i dag fått beskjed om at sakene er kommuniserte, det vil seie at dei ønsker å få sakene kommentert frå norske styresmakter, men vi har ikkje fått sett sakene enno. Vi vil no i samarbeid med regjeringsadvokaten sjå nærare på dei enkelte sakene, og førebu sakene i samsvar med EMDs prosedyrar, seier Ropstad.

(©NPK)