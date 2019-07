Space Norway samarbeider med SpaceX om satellittoppskyting i Arktis

innenriks

Det statseigde Space Norway skal sende opp to satellittar i 2022, og det er SpaceX som skal gjere oppskytinga, skriv E24.

I ei pressemelding frå Space Norway heiter det at dette er det største og mest omfattande satellittprosjektet som er gjennomført i Noreg.

– Dette er ein milepæl for alle som oppheld seg i Arktis og har liten eller ingen tilgang på breiband i dag, seier Jostein Rønneberg, administrerande direktør i Space Norway.

Levetid på 15 år

Selskapet har tidlegare inngått avtalar med satellittoperatøren Inmarsat og Forsvarsdepartementet for å tilby kontinuerleg breiband i Arktis.

Det er amerikanske Orbital Sciences som skal bygge begge satellittane, og SpaceX sin rakett Falcon 9 vil stå for oppskytinga seint i 2022.

Prosjektet baserer seg på ei løysing med to satellittar, som vil gi dekning 24 timar i døgnet i området nord for Polarsirkelen. Satellittane har ei forventa levetid på 15 år.

Statsaksjeselskap

Space Norway er eit statsaksjeselskap som blir forvalta av Nærings- og fiskeridepartementet og har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romverksemd.

– Det er dårleg og ustabil breibanddekning i nordområda. No etablerer regjeringa breibandkommunikasjon i Arktis. Norskeigde satellittar skal sørgje for at dei som driv aktivitet i nordområda får raskt og stabilt internett, har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tidlegare uttalt i samband med satellittplanane.

