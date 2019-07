Rekordfå dødsulykker i fritidsbåt

innenriks

– Sjølv om ein sjølvsagt ønsker at alle kjem trygt heim så er det gledeleg at vi no ser endå eit år der talet på omkomne går ned, seier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i ei pressemelding.

To av dødsulykkene skjedde i kano, to frå ein delvis lukka motorbåt, og fire frå ein open motorbåt.

– Når talet no heldigvis har vorte lågare er det òg vanskeleg å peike på nokre trendar. Men både i kano, kajakk og opne båtar er ein meir utsett, og då er det viktig å tenkje over kva ein gjer dersom det skjer uhell, seier Aarhus.

Sjøfartsdirektoratet oppmodar folk til å vere nøye med å sjekke alt flyteutstyr på førehand, og dessutan å ta vare på mobiltelefonen i ein vasstett pose slik at ein kan varsle dersom det skjer noko.

– Sjølv om temperaturen no stig i sjøen er det viktig at ein, i tillegg til varsling, kjem seg raskt om bord i båten igjen dersom ein fell over bord. Då er det viktig at ein bruker utstyr som stoppar motoren. Det gir òg ein tryggleik for alle som ferdast på sjøen sidan ein båt som køyrer av garde utan førar utgjer ein stor risiko, understrekar Aarhus.

(©NPK)