Redd barna åtvarar etter moglege svenske dødsfall i Syria: – Det hastar å få norske barn heim

Nora Ingdal i Redd Barna seier at saka om dei svenske barna er opprørande.

– Dette viser berre at det hastar å få dei norske barna heim med mødrene sine før det er for seint. Det viktige no er barna som er igjen i al-Hol, der det er livsfarlege tilstandar. I leiren, som husar over 70.000 menneske, har varmen dei siste vekene vore drepande med rundt 40 grader og sjukdommar som spreier seg raskt. Det er mangel på mat, vatn og helsehjelp og særleg farleg for dei minste barna, seier Ingdal i ein e-post til NTB.

Ho legg til at organisasjonen i fleire månader har åtvara og sagt at barn av IS-foreldre står i fare for å døy som følgje av den politiske tautrekkinga mellom regjeringspartia.

Vil ikkje spekulere

På spørsmål om kva norske styresmakter gjer seg for å få norske barn heim frå Syria og kva som er status i dette arbeidet, viser statssekretær Marianne Hagen (H) i Utanriksdepartementet til dei fem barna som vart henta heim i byrjinga av juni og seier mellom anna dette:

– Vi har sagt at vi ville prioritere dei foreldrelause barna som er dei aller mest sårbare. Hentinga av dei fem barna var ein krevjande operasjon som det var nødvendig at ikkje vart kjent. Viss han hadde vore kjent, ville det sett barna i større fare, og det ville auka risikoen for at vi ikkje skulle klare å hente dei trygt til Noreg. Derfor kjem vi ikkje til å spekulere rundt eventuelle andre operasjonar framover.

Hagen seier UD har nær kontakt med andre nordiske og europeiske land som har borgarar i Syria og at det er etablert eit nordisk samarbeid på det konsulære området.

– I denne saka har det vore kontinuerleg samarbeid i lengre tid. Vi har kontakt både på politisk nivå og på embetsnivå, fortel ho.

Hagen seier vidare at departementet ikkje er kjent med at norske borgarar skal ha mista livet i flyktningleirar i Syria.

Ropstad trur på løysing

Barne- og familieminister og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad sa torsdag førre veke at han har tru på ei løysing for resten av Syria-barna.

Kva som skal skje med barna etter norske IS-krigarar i Syria, og mødrene deira, er ein av dei største noverande stridssakene i regjeringa. Medan Kristeleg Folkeparti (KrF) krev at både barna og mødrene skal få returnere til Noreg, står Frp stegla på at IS-mødrer ikkje får returnere. Dersom barna skal heim, må foreldra seie frå seg foreldreretten.

– Vi har vist at vi kan finne gode løysingar for å hente heim dei foreldrelause ungane, så eg trur vi òg vil finne ei løysing for resten, sa han til NTB om samtalane innover i regjeringa.

– Vi er opptatt av å finne ei løysing for dei eksisterande ungane så raskt som mogleg, sa Ropstad.

Mellom 30 og 40 barn

Politiets tryggingsteneste (PST) anslo i vår at det er rundt 40 norske barn i Syria. Bortsett frå dei fem barna som kom til Noreg i byrjinga av juni, har dei ikkje endra det anslaget.

– Det er ingen fleire som har komme til Noreg, så etter at dei fem kom heim, er talet mellom 30 og 40, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST til NTB.

