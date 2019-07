Nye bustadfelt ferdige på Svalbard etter at snøskred skapte bustadkrise

innenriks

Bustadprosjektet vart finansiert frå reguleringsfondet til Statsbygg og har ein samla pris på 361 millionar kroner.

Onsdag fekk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) sjå det ferdige resultatet.

– Det eg har sett her i dag, er veldig imponerande. Byggjearbeidet har vorte ferdigstilt i rekordfart, på ein stad og i eit klima som er veldig krevjande. Manglar du ein pakke med spiker her oppe, byr jo det på utfordringar, seier Mæland til NTB.

Kartlegging av skredutsette område

I april i fjor fekk Statsbygg i oppdrag å bygge bustadene i Gruvedalen i Longyearbyen. Litt over eitt år seinare står 60 splitter nye bustader oppført – bygd på stålbjelkar som er fundamentert til fjell for å unngå problem med permafrosten.

Bygginga vart vedtatt av regjeringa etter dei store snøskreda i Longyearbyen hausten 2015 og januar 2017. Framleis er det hus som står tomme etter evakueringane.

Det har vorte gjort ei omfattande kartlegging av alle bustadområda for å undersøkje grada av skredfare. Ifølgje oversikta i lokalstyret er om lag 180 bueiningar i byen ikkje mogleg å bu i som følgje av anten skred eller skredfare. Per i dag finst det rundt 1.300 bueiningar i Longyearbyen.

Behov for fleire bustader

Mæland seier at det står att mykje arbeid for å løyse utfordringane til eit lokalsamfunn som er i ei rask og kraftig endring.

– Bustadsituasjonen på Svalbard har lenge vore krevjande, og han er endå meir krevjande no. Det har gått ut anbod om nye studentbustader, og frå og med hausten av vil det vere folkehøgskule her. Det krev fleire bustader. Det har lenge vore bustadmangel her oppe, og det er heile tida behov for bustader, seier Mæland.

– Nye næringar er blomstra opp med nye etableringar, spesielt innanfor reiseliv. Dette er eit samfunn med kraftige endringar innanfor arbeidskraft, bustadsituasjon og klima. Alt dette fører til at vi er nøydde til å jobbe på tvers av departementa, og det gjer vi òg, seier ho.

