Noreg med rekordhøg støtte til FN-organisasjonar

innenriks

Dei største summane går til UNICEF og FNs utviklingsprogram, som får høvesvis 1 milliard kroner og 615 millionar kroner. FNs befolkningsfond, som arbeider med mellom anna abort og prevensjon, får 530 millionar kroner.

– Kjernestøtte er viktig støtte for FN for å kunne ha ei føreseieleg og stabil verksemd og for å kunne gjennomføre dei strategiske planar deira. Planlegging er òg viktig for å få til raskare og meir effektiv humanitær respons. Noreg vil derfor auke bruken av fleirårige bidrag til dei viktigaste internasjonale samarbeidspartnarane våre, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Vidare går 380 millionar kroner til FNs høgkommissær for flyktningar, medan FNs matvareprogram får 300 millionar kroner. FNs kvinneorganisasjon UN Women får tildelt 100 millionar kroner.

– Som givarland er vi opptatt av at FN-organisasjonane viser at dei arbeider effektivt, samordna og utviser openheit, i tråd med dei retningslinjene Noreg og andre land har vedtatt i styraren til organisasjonane, seier Søreide.

(©NPK)