Lågare oppslutning om Forsvaret

innenriks

Det viser tal frå innbyggjarundersøkinga til Forsvaret for 2019. Undersøkinga kartlegg befolkninga sitt syn på Forsvaret og har vorte gjennomført årleg sidan 2011, skriv Forsvarets forum.

65 prosent er ein nedgang på 9 prosentpoeng frå 2017, og ned 3 prosentpoeng frå i fjor. Med tala frå i år er ein tilbake på nivået frå 2013 – året før Russland annekterte Krimhalvøya.

– Det som er tydeleg og som forsvarssjefen har vore særs klar på i talane sine, er at ein ser ein forverra sikkerheitspolitisk situasjon, i tillegg til auka krav frå Nato. Desse faktorane stiller høgare krav til Forsvaret. seier talsperson Per-Thomas Bøe i Forsvaret til Forsvarets forum

56 prosent har eit godt inntrykk av Forsvaret, som er tre prosent lågare enn i fjor. Befolkninga i Trøndelag er mest positiv, medan inntrykket er svakast blant innbyggjarar som bur på Sør- eller Vestlandet.

Seks av ti innbyggjarar synest Forsvaret er for lite i forhold til dei oppgåvene det skal utføre. Den høgaste delen innbyggjarar som meiner at Forsvaret er for lite finnar vi i Nord-Noreg.

Ifølgje undersøkinga meiner 73 prosent at den vedtatte vernepliktordninga som likestiller kvinner og menn bør behaldast.

Undersøkinga er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Forsvarets mediesenter. 4.062 nordmenn over 18 år er spurde mellom 8. og 31. mai i år.

