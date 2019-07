Krisetal for Erna på kommunevalmåling

innenriks

Partiet får berre 19,5 prosent oppslutning, ein tilbakegang på nesten 4 prosentpoeng sidan junimålinga og valet i 2015. Dette er den svakaste målinga for Høgre sidan før kommunevalet i 2007.

– Akkurat no er det openbert at bompengepartia et av veljarane til Høgre i fleire av byane. Vi skal vise kva som er politikken vår framover, seier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Også Frp slit tungt. Partiet får berre 7,6 prosent oppslutning (- 0,5). Det vil vere det dårlegaste kommunevalet for Framstegspartiet sidan 1991.

Sjølv om Arbeidarpartiet går fram med 1,4 prosentpoeng frå juni, ligg partiet an til å gjere sitt dårlegaste kommuneval nokon gong. Partiet får berre 25,6 prosent, som er 7,4 prosentpoeng lågare enn ved valet i 2015.

Senterpartiet går mest fram med 1,9 prosentpoeng til 13,7. Det vil vere beste kommunevalet til Sp nokosinne.

FNB og bompengelistene går tilbake 1,1 prosentpoeng frå juni til 3,5 prosent i denne målinga.

Kommunevalsbarometeret er laga av Kantar TNS og 966 personar er intervjua.

(©NPK)