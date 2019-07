Færre unge sosialhjelpsmottakarar

innenriks

Sjølv om delen sosialhjelpsmottakarar auka frå 2017 til 2018, har veksten vore svakare enn dei fem tidlegare åra. Gjennom året fekk drygt 133.000 personar sosialhjelp, noko som utgjer ein vekst på 0,4 prosent, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Talet på mottakarar har gått ned i dei yngste aldersgruppene. Det var 1.300 færre personar i 2017 enn i 2014 i aldersgruppa 18–24 år, medan det var 500 færre blant 25- til 29-åringar.

Men sjølv om talet blant dei yngre har gått ned, er det ein auke blant eldre. Dette gjeld spesielt dei som er mellom 50 og 66 år, der det vart 1.400 fleire i same periode.

Nedgangen blant unge mottakarar kan ha samanheng med at det frå og med 1. januar 2017 vart innført vilkår for stønad til personar under 30 år. Auken blant dei eldre kan komme av at det i 2018 var færre mottakarar av arbeidsavklaringspengar (AAP), noko som har gjort at fleire har vorte vist til å søke sosialhjelp.

Medan det var 1.300 fleire mottakarar som hadde sosialhjelp som hovudinntekt i 2018, var det 1.000 færre sosialmottakarar som samtidig fekk AAP enn i 2017.

