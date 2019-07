Elevar fekk avslag etter at skuletabbe kosta dei vitnemålet

innenriks

Tabben til skulen ramma tolv elevar som tok påbygging til generell studiekompetanse med valfag innan lyddesign og bildedesign. Til saman har tolv elevar fått ein fagkombinasjon som ikkje får godkjent vitnemål og dermed må setje utdanningsplanar på vent. Seks av desse har òg andre fag som ikkje er godkjent og ville dermed uansett ikkje fått godkjent vitnemål utan å ta opp fag først.

No har Utdanningsdirektoratet avslått ein dispensasjonssøknad som ville gitt resten av dei seks elevane moglegheit til å ta fatt på planlagde studiar til hausten, melder TV 2.

– Elevane har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikkje krava som er fastsette i fag- og timefordelinga, skriv seniorrådgivar Trine Oskarsen i Utdanningsdirektoratet i ein e-post til kanalen.

Assisterande rektor Per Grahn ved Sørumsand vidaregåande skule seier dei no vil setje seg grundig inn i vedtaket frå Utdanningsdirektoratet, og finne ut kva konsekvensane blir for kvar enkelt elev.

– Dette er ein feil som vi som skule beklagar på det sterkaste. I tillegg til å beklage, må vi òg setje fokuset framover for å finne den best moglege løysinga slik at dei kan oppnå studiekompetanse, seier Grahn.

