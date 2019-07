Vårt Land: Aktivistar ringjer heimlanda for å stoppe asylreturar

innenriks

Aktivistar har ved fleire tilfelle kontakta land som asylsøkarar blir tvangssende til, for å hindre at landa tar imot dei. Det stadfestar både Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Antirasistisk Senter og Refugees Welcome Norway (RWN).

– Eg kjenner til fleire grupper som har jobba tett inn mot styresmakter i mottakarland, seier kampanjeleiar Linn Landro i RWN til Vårt Land.

Også generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS stadfestar at dei veit at dette skjer.

Minerva publiserte før helga ein artikkel om den afghanske støtteorganisasjonen for heimvende flyktningar, Afghanistan Migrants Advice and Support Organization, og leiaren Abdul Ghafoor. Han kontakta afghanske styresmakter i eit forsøk på å stanse utsendinga av Abbasi-familien.

Etter at familien hadde landa i Istanbul, oppmoda han medlemmene av ei støttegruppe på Facebook til å fortelje afghanske styresmakter at mora i familien var medvitslaus. Dei vart bedne om å ta direkte kontakt med den afghanske statssekretæren for flyktningar og leiaren for returar i departementet.

Å medverke til at ein utlending skal kunne unndra seg ein utsending frå Noreg og ha eit ulovleg opphald i riket, kan vere straffbar, skriv Politiets utlendingseining i ein e-post til avisa.

NOAS, Antirasistisk Senter og RWN fryktar mistenkeleggjering av aktivistane.

– Eg ser ikkje noko problematisk i det, så lenge informasjonen som blir gitt er korrekt, seier Austenå.

