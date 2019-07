Stokke kallar tilbake babystol

innenriks

Årsaka skal vere fare for at sittedelen kan losne frå stolen og føre til at barnet kan falle i golvet, skriv Bergens Tidende.

– Dersom du bruker ein Stokke Steps høgstol saman med ein Stokke Steps Bouncer eller eit Newborn Set, kan det hendet at setedelen ikkje låser seg til stolen sjølv om låseindikatoren blir grøn, heiter det i ei tryggingskunngjering frå barneutstyrsprodusenten.

Kundar som eig produkta, blir oppmoda til å slutte å bruke dei umiddelbart.

Produkta blir kalla tilbake som følgje av feil i låsesystemet, og det er stolar som er produsert mellom februar 2014 og 21. desember 2018 som blir trekt frå marknaden.

(©NPK)