Snart ein halv million i bøter for fiskesmugling

Til saman er 2,3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangane i Finnmark berre sidan 1. mai i år. I eitt beslag vart ein mann bøtelagt for 95.000 kroner.

– Bøtesatsane for å ta med seg for mykje fisk vart etter påske dobla, og ligg no på 200 kroner kiloet. Vi håpar jo at høgare bøtesatsar skal verke preventivt, men førebels ser vi ikkje at smuglinga går ned, seier seksjonsleiar for påtalejuristar Thomas Darell i Finnmark politidistrikt.

Trur mørketala er store

Det politiet ser, er at turistfiskarane berre tar med seg loinsen – det vil seie den tjukkaste delen av torskefileten, som også blir kall indrefileten til torsken.

– Det betyr at det meste av torsken antakeleg går i søpla. Eit enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjer beslag av 2,3 tonn fiskefilet på knappe to månader, vil det svare til ein torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fiska ulovleg, seier han.

Politiet ønsker no eit tettare samarbeid med lokalbefolkning og lokalt næringsliv for å hindre at så store mengder blir fiska ulovleg.

– Dette er fisk som blir tatt frå ressursgrunnlaget på kysten og kystfiskarar, og som ikkje blir registrert som eit ressursuttak. Vi trur at mørketala er store og ønsker derfor tips frå publikum dersom dei ser turistfiskarar som riggar seg til med store fryseboksar og det ein nærast kan kalle ein profesjonell fiskeindustri, seier seksjonsleiaren.

Vil ansvarleggjere dei useriøse

Politiet i Finnmark ønsker òg å ansvarleggjere useriøse utleigebedrifter, og ønsker tips der ein ser at utleigebedrifter legg for til rette storskalafiske, med mellom anna stor frysekapasitet. Dette kan vere straffbar medverknad til ulovleg utførsel.

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt 5.473 kilo fiskefilet ved tollstadene i Finnmark. Rekna om til rund fisk vil det utgjere ein kvote på cirka 20 til 25 tonn torsk.

