Juni-jubel for fløypartia – bompengeopprør nærmar seg sperregrensa

Juni var ein god månad for fløypartia, viser gjennomsnittsmålingane frå nettstaden Poll of polls. Målingane viser kva folk ville stemt i dag viss det var stortingsval.

Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) får begge dei beste nasjonale snittmålingane nokosinne med høvesvis 5,6 og 5,4 prosent. Viss dette hadde vore valresultatet, ville einmannsgruppene til partia på Stortinget vorte utvida med ytterlegare ni representantar kvar.

– Vi veks fordi folk ser at Raudt er den tydelegaste motstandaren mot den upopulære politikken til regjeringa for auka forskjellar, seier nestleiaren i Raudt, Marie Sneve Martinussen, i ein kommentar.

​ – Dette er veldig gode tal for oss og om lag ei dobling frå sist val. Over heile landet er folk er lei av den miljøfiendtlege politikken til regjeringa, som gjer at dei må stampe i kø på veg til jobb, sykle til jobb med hjartet i halsen eller helsefarleg luft i lungene, eller sende barna sine av garde på utrygge skulevegar eller til ei utrygg framtid, seier nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad.

Feilmarginane for resultata for begge parti er +/- 0,6 prosentpoeng.

Bompengemotstand nær sperregrensa

Ei annan markant utvikling på junimålingane er veksten i gruppa «andre», som er samansett av ulike småparti og lister. Partia i denne kategorien ligg i juni på rekordhøge 3,9 prosent, rett under sperregrensa til Stortinget, og er dermed større enn både Venstre (2,7 prosent) og KrF (3,2 prosent).

I mai og juni har «andre»-kategorien for første gong nokosinne fått over 3 prosent oppslutning. Vanlegvis ligg denne gruppa og vaker mellom 1 og 2 prosent.

Det er bompengepartia som først og fremst står for veksten i «andre»-kategorien, slår Johan Giertsen i Poll of polls fast til NTB.

Dei ulike bompengepartia har skapt sjokkbølgjer inn i det etablerte politiske landskapet ei rekke stader i landet denne våren. Det største partiet, Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB), vart nyleg målt til største parti i Bergen. FNB og andre bompengeparti har òg vakse betydeleg i Stavanger, Sandnes, Drammen, Tromsø og Oslo. No slår bompengeopprøret òg tydeleg inn på dei nasjonale målingane.

FNB har nasjonale ambisjonar

Leiar Frode Myrhol i FNB frydar seg over resultata:

– Det er svært gledeleg at vi gjer det såpass godt, og det er utruleg at vi er større nasjonalt enn parti som sit i regjeringa, seier han til NTB.

– Vi får kanskje ein viss tillit som dei etablerte partia er i ferd med å miste, i håp om at vi kan komme med nokon andre løysingar enn det som har vorte etablerte sanningar hos dei andre partia, seier Myrhol.

Føre lokalvalet i haust stiller FNB til val i 11 kommunar og fire fylke. Myrhol seier FNB absolutt har nasjonale ambisjonar og «garantert» kjem til å stille til stortingsvalet i 2021.

Framleis raudgrønt fleirtal

Tala for juni viser at dei tidlegare raudgrøne regjeringspartia held på fleirtalet, sjølv utan Raudt og MDG. Arbeidarpartiet (25,3), Senterpartiet (14,7) og SV (6,8) ville samla fått ei oppslutning på 46,8 prosent og dermed 87 stortingsmandat, dersom det var stortingsval i dag.

Dei fire regjeringspartia får ei samla oppslutning på 38,3 prosent og 62 mandat.

Både Venstre og KrF ligg framleis langt under sperregrensa med høvesvis 2,7 og 3,2 prosent. Høgre får 22 prosent, medan Frp får 10,4 prosent.

Gjennomsnittet er basert på åtte nasjonale meiningsmålingar som er publiserte i juni. Utvalet er totalt på 5.859 respondentar. Feilmarginen varierer frå +/- 1,1 til +/- 0,5 prosentpoeng avhengig av storleiken på partia, ifølgje Poll of polls.

